Detienen en Monterrey a acusado por encubrir homicidio en Sonora

Un hombre de 28 años de edad fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en el municipio de Monterrey, Nuevo León, al contar con una orden de aprehensión vigente por su presunta responsabilidad en el delito de encubrimiento, relacionado con un homicidio calificado ocurrido en el estado de Sonora.

El detenido fue identificado como Osvaldo “N”, de 28 años, quien es señalado por autoridades sonorenses como presunto responsable de actos con características compatibles con el delito de encubrimiento, dentro de una carpeta de investigación por homicidio calificado, cometido en el mes de enero de 2026 en Ciudad Obregón, Sonora, donde la víctima fue un masculino adulto identificado como Marco Antonio.

De acuerdo con la información oficial, la detención se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, como resultado de labores de colaboración interinstitucional entre autoridades de Nuevo León y del estado de Sonora, luego de que se obtuviera la orden judicial correspondiente en contra del ahora imputado.

Tras su captura, Osvaldo “N” fue trasladado bajo un operativo de seguridad para su internamiento en un Centro Penitenciario Varonil del Estado de Sonora, donde quedó a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal, autoridad que definirá su situación jurídica conforme a los plazos que establece la ley.

Las autoridades detallaron que el delito de encubrimiento está relacionado con la presunta participación del detenido en acciones posteriores al homicidio calificado, sin que hasta el momento se haya precisado el grado de intervención dentro de los hechos investigados.

La Fiscalía del estado de Sonora informó que las investigaciones continúan abiertas, con el objetivo de esclarecer completamente el homicidio de Marco Antonio y determinar si existen más personas involucradas.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la existencia de otros detenidos relacionados con este caso.