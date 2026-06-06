Detienen en Linares a dos jóvenes con cuatro kilos de cristal

La captura ocurrió como parte de un despliegue estratégico implementado para detectar y disuadir actividades ilícitas en el Ejido Tres Sierritas.

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a dos jóvenes que transportaban varios kilos de presunta droga durante un operativo realizado en el municipio de Linares.

La captura ocurrió como parte de un despliegue estratégico implementado para detectar y disuadir actividades ilícitas en el Ejido Tres Sierritas.

Los detenidos fueron identificados como Gerardo “N”, de 25 años, y Guadalupe “N”, de 21 años.

De acuerdo con el reporte policial, los oficiales realizaban recorridos de vigilancia sobre la carretera Libre 85 Linares, a la altura del kilómetro 129+500, cuando observaron una camioneta Chevrolet Van con placas de Tamaulipas y el cofre abierto.

Durante la revisión, los agentes localizaron cinco recipientes de plástico que contenían aproximadamente cuatro kilogramos de una sustancia sólida granulada con características similares al cristal, además de varios dispositivos móviles.

Las autoridades señalaron que existe la presunción de que ambos jóvenes podrían estar relacionados con un grupo delictivo en el que participarían como generadores de violencia.

Tras su captura, los sospechosos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica.