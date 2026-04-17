Detienen en Lampazos a tres presuntos extorsionadores

Durante la detención se aseguró un vehículo, diversas dosis de droga e indicios que los relacionan con el delito de extorsión

Tres presuntos extorsionadores, entre ellos una mujer, fueron detenidos en el municipio de Lampazos por autoridades de la Mesa de Construcción de Paz.

Los sospechosos fueron identificados como María “N”, de 33 años; Fermín “N”, de 21; y Jesús “N”, de 26, quienes presuntamente operaban bajo la modalidad de cobro de piso y también estarían ligados al narcomenudeo.

La captura fue realizada por la Policía Municipal con apoyo de Fuerza Civil y corporaciones estatales y federales, quienes activaron el Operativo Muralla para resguardar la zona.

Durante la detención se aseguró un vehículo, diversas dosis de droga e indicios que los relacionan con el delito de extorsión.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia nacional para combatir este delito en Nuevo León.