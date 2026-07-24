Detienen en Juárez a presunto asesino de Casandra Amairani

Miguel 'N', de 19 años, estaría relacionado con el feminicidio de Casandra Amairani, cuyo cuerpo fue localizado la semana pasada en una brecha

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El presunto asesino de Casandra Amairani fue detenido en Juárez junto con otras cuatro personas mientras trasladaban más de centenar de droga.

Se trata de Miguel “N”, de 19 años, quien fue detectado merodeando en calles de la colonia Jardines de la Silla.

De acuerdo con las indagatorias preliminares, el joven estaría relacionado con el feminicidio y pertenece a un grupo de la delincuencia organizada.

Casandra fue hallada sin vida el pasado 17 de julio en un terreno baldío con un impacto de arma de fuego en la cabeza.

El cuerpo se ubicó en la colonia Montebello, y tras ser localizado la Agencia Estatal de Investigaciones cateó un predio aledaño.

Como parte de las pesquisas se emprendió la búsqueda del principal sospechoso, logrando su detención en un operativo conjunto con Fuerza Civil, la Guardia Nacional, y el municipio de Juárez.

Junto con él se arrestó además a Carlos de 28 años; Erika de 30; María de 38 y Leobardo de 56.

Entre sus pertenencias se encontraron 171 envoltorios de drogas entre marihuana, cocaína en piedra, y cristal.

El grupo cayó en vía pública, y fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su investigación.