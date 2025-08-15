Detienen en Juárez a joven señalado como generador de violencia

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará con las indagatorias para determinar su situación legal

Un joven de 19 años fue detenido por elementos de la División de Inteligencia de Fuerza Civil en la colonia Arboledas de San Roque, luego de ser ubicado durante un operativo de investigación y tras ser sorprendido presuntamente involucrado en un conflicto callejero.

El arresto ocurrió la tarde del miércoles 13 de agosto, cuando los agentes desplegaron un dispositivo en la zona con el objetivo de localizar a una persona identificada como probable generador de violencia.

En el cruce de la calle Sabino y la avenida Antiguo Camino a Villa Juárez, los uniformados ubicaron a su objetivo en medio de una pelea con otro individuo. Al notar la presencia de los policías, ambos intentaron huir, pero Yshua “N”, de 19 años, fue interceptado a pocos metros.

Durante la revisión, los oficiales aseguraron un chaleco balístico, varias dosis de hierba verde con características similares a la marihuana y una sustancia sólida con apariencia de cristal, además de otros indicios que quedaron bajo resguardo.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará con las indagatorias para determinar su situación legal y el posible vínculo de los objetos asegurados con actividades ilícitas.