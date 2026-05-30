Detienen en Juárez a hombre con posesión de arma de fuego

El sospechoso fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica

Un hombre señalado como presunto generador de violencia fue detenido por elementos de Fuerza Civil en el municipio de Juárez, tras una denuncia ciudadana que alertó sobre una persona armada en la vía pública.

La captura se realizó en el cruce de las calles Vistas del Norte y Vistas de la Primavera, en la colonia Vistas del Río, donde los policías localizaron a un individuo que coincidía con las características proporcionadas en el reporte.

El detenido fue identificado como Henrry “N”, de 32 años. Durante una revisión, los agentes le aseguraron un arma corta abastecida.

De acuerdo con las autoridades estatales, existen indicios de que el hombre podría estar relacionado con actividades de un grupo delictivo y participar como generador de violencia en la zona.

Tras su detención, el sospechoso fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.