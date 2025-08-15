Detienen en Guadalupe a repartidor por robar bolso con dinero

La víctima señaló que el bolso contenía 9 mil pesos en efectivo y un teléfono celular. Los oficiales iniciaron una búsqueda logrando ubicar a uno de ellos

Elementos de la Policía de Guadalupe detuvieron a un repartidor de una empresa refresquera señalado de sustraer un bolso de mano con dinero en efectivo y un teléfono celular, aprovechando presuntamente el descuido de una comerciante en la colonia Villas de San Miguel.

El hecho ocurrió la mañana del 13 de agosto en el cruce de las calles Del Altillo y Del Molino. De acuerdo con el reporte, una mujer de 59 años solicitó apoyo a una unidad que realizaba patrullajes preventivos en el sector, informando que momentos antes dos repartidores habían llegado a su negocio para entregar mercancía, pero que al retirarse notó la ausencia de su monedero.

La víctima señaló que el bolso contenía 9 mil pesos en efectivo y un teléfono celular. Tras recibir la descripción de los presuntos implicados, los oficiales iniciaron una búsqueda en la zona, logrando ubicar e interceptar a uno de ellos, identificado como Martín, de 29 años.

Durante una inspección, los agentes encontraron entre sus pertenencias 2 mil 700 pesos, cantidad que podría estar relacionada con el dinero reportado como robado.

En el momento de la detención, el otro repartidor que acompañaba a Martín insultó a los oficiales, motivo por el cual también fue asegurado por una falta administrativa.

El señalado fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica por el delito de robo simple, mientras la autoridad ministerial continúa con las indagatorias para esclarecer el caso y ubicar la totalidad del monto sustraído.