Detienen en Guadalupe a presunto narcodistribuidor en persecución

Los policías observaron que el conductor manejaba mientras utilizaba su teléfono celular, por lo que le marcaron el alto para aplicar la sanción correspondiente

Un joven de 28 años de edad fue detenido por elementos de la Policía de Guadalupe al ser señalado como presunto narcodistribuidor, luego de que le aseguraran decenas de dosis de droga durante una inspección preventiva.

El detenido fue identificado como José Abraham, quien fue interceptado por los oficiales cuando circulaba a bordo de un automóvil compacto color gris oscuro sobre la avenida Triunfo de la República, en la colonia Paraíso.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los policías observaron que el conductor manejaba mientras utilizaba su teléfono celular, por lo que le marcaron el alto para aplicar la sanción correspondiente.

Sin embargo, el joven aceleró la marcha de su vehículo e inició una persecución por varias calles del sector, hasta que finalmente fue alcanzado por los uniformados.

Al momento de la intervención, José Abraham adoptó una actitud defensiva, por lo que fue detenido inicialmente por una falta administrativa. Durante la inspección, los oficiales localizaron una bolsa que contenía al menos 48 dosis de presunta droga.

La sustancia fue asegurada por las autoridades y el joven quedó a disposición del Ministerio Público, que realizará las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.