Detienen en Guadalupe a presunto integrante de grupo delictivo

Durante la revisión, los agentes localizaron entre sus pertenencias diversos envoltorios con presuntos narcóticos y dinero en efectivo

Elementos de Fuerza Civil detuvieron a un joven de 20 años señalado como presunto integrante de un grupo delictivo y considerado generador de violencia, durante un operativo de prevención y disuasión delictiva en el municipio de Guadalupe.



La captura ocurrió en la colonia Pablo Livas, donde los oficiales observaron a un motociclista que circulaba de manera irregular e imprudente, por lo que le marcaron el alto para realizar una inspección.



El detenido fue identificado como Yshua “N”, de 20 años. Durante la revisión, los agentes localizaron entre sus pertenencias diversos envoltorios con presuntos narcóticos, dinero en efectivo y varios dispositivos móviles.



Tras el aseguramiento de los indicios, el joven fue arrestado y puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.