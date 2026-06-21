Detienen en Guadalupe a presunto implicado en ataque armado

Durante la intervención, el conductor descendió de la camioneta y presentó una actitud agresiva, negándose a acatar las indicaciones de los oficiales

Un hombre señalado como presunto participante en un ataque a balazos registrado el pasado 10 de junio en la colonia Santa Cruz fue detenido por elementos de la Policía de Guadalupe, tras un operativo derivado de labores de inteligencia y monitoreo.

Ubican camioneta relacionada con la agresión

La captura se llevó a cabo luego de que oficiales ubicaran una camioneta Ford color rojo, la cual se encontraba boletinada por su probable participación en una agresión con arma de fuego en la que un hombre resultó lesionado.

De acuerdo con el reporte policial, los agentes detectaron la unidad cuando ingresaba al estacionamiento de un centro comercial ubicado en el cruce de las avenidas Benito Juárez y Hierro. Tras identificar el vehículo, procedieron a interceptarlo para realizar una inspección y verificar su relación con los hechos investigados.

Durante la intervención, el conductor descendió de la camioneta y presentó una actitud agresiva, negándose a acatar las indicaciones de los oficiales, por lo que fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades competentes.

El detenido fue identificado como Ángel Patricio, de 20 años de edad, quien quedó bajo investigación por su presunta relación con el ataque armado ocurrido en la colonia Santa Cruz.

Ministerio Público continuará con las investigaciones

Las autoridades informaron que tanto el sospechoso como la camioneta asegurada fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las indagatorias para determinar su posible participación en los hechos.