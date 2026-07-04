Detienen en Guadalupe a presunto generador de violencia

El vehículo fue localizado en el estacionamiento de un negocio de carnes sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia El Sabino

Un hombre identificado como presunto generador de violencia fue detenido en el municipio de Guadalupe, luego de que el C4 detectara un vehículo presuntamente relacionado con diversos hechos delictivos de alto impacto.

De acuerdo con las autoridades, el automóvil ya se encontraba identificado dentro de la base de datos de la corporación por su presunta participación en distintos eventos delictivos, por lo que al ser captado por las cámaras de videovigilancia se desplegó un operativo.

El vehículo fue localizado en el estacionamiento de un negocio de carnes sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia El Sabino.

Como resultado, los policías aseguraron una pistola calibre .380 abastecida con un cargador y seis cartuchos útiles, por lo que el hombre fue detenido.

Aseguran arma de fuego y el vehículo investigado

El presunto fue identificado como Patricio “N” de 50 años de edad.

Además del arma, se aseguró el vehículo en color negro, el cual permanece bajo investigación por su presunta relación con diversos hechos delictivos.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará su situación jurídica.