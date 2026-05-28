Detienen en Guadalupe a presunto asaltante serial

De acuerdo con las investigaciones, irrumpía en los locales, amenazaba verbalmente a los empleados, y llegaba a utilizar también armas de fuego

Un joven que presuntamente cometió al menos 12 asaltos en lo que va del año fue detenido por elementos de la Policía de Guadalupe.

Identificado como Édgar Omar, de 26 años, el sospechoso suma atracos en tiendas de conveniencia, farmacias y otros negocios.

Captura ocurrió durante operativo en la colonia 13 de Mayo

Su arresto ocurrió en la colonia 13 de Mayo, sobre la avenida Pablo Livas, donde autoridades ejecutaban un operativo.

El hombre fue inicialmente detenido por delitos contra la salud, decomisándole dinero en efectivo y múltiples dosis de droga.

Investigación lo relaciona con robos violentos

Con la indagatoria abierta por la sospecha de narcomenudeo, se encontró que el joven sería también un asaltante serial que era ya buscado.

La evidencia (imágenes de cámaras de seguridad en negocios afectados), lo ubica como perpetrador de los robos violentos.

De acuerdo con las investigaciones, irrumpía en los locales, amenazaba verbalmente a los empleados, y llegaba a utilizar también armas de fuego.

Autoridades investigan robos en varios sectores

Entre los sectores donde se presume que operaba se encuentran Camino Real, Tres Caminos, Pájaros Azules y Nuevo Almaguer.