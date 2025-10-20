Detienen en Guadalupe a presunto asaltante ligado a 30 robos

La policía de Guadalupe detuvo a Cristian 'N', alias 'El Piñas', de 22 años, presuntamente relacionado con 32 robos con violencia y con una orden de aprehensión

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guadalupe detuvieron a un joven identificado como Cristian “N”, alias “El Piñas”, de 22 años, quien estaría relacionado con al menos 32 robos con violencia y cuenta con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud.

De acuerdo con información preliminar, el presunto delincuente operaba principalmente en tiendas de conveniencia y abarrotes, cometiendo los atracos en colonias de la zona norte de Guadalupe y la zona sur de Apodaca.

Entre los sectores donde habría actuado se encuentran Hacienda Las Margaritas, Valle Soleado, Misión de San Miguel e Industrial Jardines de San Rafael, entre otros.

La detención ocurrió en el cruce de Valle de Morelia y Valle Plano, en la colonia Valle Soleado, luego de un reporte ciudadano que alertó sobre una persona que presuntamente realizaba venta de droga en el área.

Durante el operativo, los policías municipales rodearon al sospechoso y lograron su captura, asegurándole 15 dosis de una hierba con las características de la marihuana y 10 dosis de una sustancia similar al cristal.

Tras realizar la comparación de características físicas, tatuajes y zonas de operación, las autoridades determinaron que se trata del mismo individuo señalado por los múltiples atracos registrados desde el año pasado.

Cristian “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, mientras continúa la investigación para confirmar su presunta participación en los robos con violencia cometidos en ambos municipios.