Detienen en Guadalupe a pareja que viajaba en camioneta robada

Por: Marcial Pasarón 24 Junio 2026, 08:53 Compartir

El vehículo fue captado por una cámara de seguridad del C-4 cuando se desplazaba en calles de la colonia Nueva Libertad.

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Al viajar en una camioneta con reporte de robo, la Policía de Guadalupe detuvo a una pareja en la colonia Nueva Libertad. El vehículo fue captado por una cámara de seguridad del C-4 cuando se desplazaba en calles de esa colonia. Tras emitir la alerta, varias unidades fueron movilizadas y la camioneta fue interceptada en la avenida Ruiz Cortines y Las Americas. Se estableció que los tripulantes fueron identificados como Óseas Rubén y Alejandra Nohemí, de 40 y 20 años respectivamente. Durante las investigaciones se constató que la camioneta Kia Sorento modelo 2017 tenía reporte de robo. La pareja fue detenida y trasladada a disposición del Ministerio Público.