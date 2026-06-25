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Detienen en Guadalupe a pareja que viajaba en camioneta robada

Por: Marcial Pasarón

24 Junio 2026, 08:53

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El vehículo fue captado por una cámara de seguridad del C-4  cuando se desplazaba en calles de la colonia Nueva Libertad.

Al viajar en una camioneta con reporte de robo, la Policía de Guadalupe detuvo a una pareja en la colonia Nueva Libertad.

El vehículo fue captado por una cámara de seguridad del C-4  cuando se desplazaba en calles de esa colonia.

Tras emitir la alerta, varias unidades fueron movilizadas y la camioneta fue interceptada en la avenida Ruiz Cortines y Las Americas.

Se estableció que los tripulantes fueron identificados como Óseas Rubén y Alejandra Nohemí, de 40 y 20 años respectivamente.

Durante las investigaciones se constató que la camioneta Kia Sorento modelo 2017 tenía reporte de robo.

La pareja fue detenida y trasladada a disposición del Ministerio Público.

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