Detienen en Guadalupe a pareja que viajaba en camioneta robada

Al viajar en una camioneta con reporte de robo, la Policía de Guadalupe detuvo a una pareja en la colonia Nueva Libertad.
El vehículo fue captado por una cámara de seguridad del C-4 cuando se desplazaba en calles de esa colonia.
Tras emitir la alerta, varias unidades fueron movilizadas y la camioneta fue interceptada en la avenida Ruiz Cortines y Las Americas.
Se estableció que los tripulantes fueron identificados como Óseas Rubén y Alejandra Nohemí, de 40 y 20 años respectivamente.
Durante las investigaciones se constató que la camioneta Kia Sorento modelo 2017 tenía reporte de robo.
La pareja fue detenida y trasladada a disposición del Ministerio Público.