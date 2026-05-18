Detienen en Guadalupe a mujer con vehículo con reporte de robo

El automóvil fue ubicado por el sistema de videovigilancia C4 y recuperado en menos de 10 horas tras haber sido robado en Monterrey

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Gracias al sistema de videovigilancia del C4, elementos de la Policía de Guadalupe lograron la detención de una mujer que conducía un automóvil con reporte de robo vigente, tras desplegar un operativo táctico que permitió ubicar la unidad en circulación.

La rápida intervención permitió recuperar el vehículo en menos de 10 horas después de haber sido robado durante la madrugada en la colonia Estadio, en el municipio de Monterrey.

Interceptan unidad en Valle Hermoso

La movilización policial culminó sobre la avenida Plutarco Elías Calles, en su cruce con San Rafael de los Lermas, en la colonia Valle Hermoso segundo sector, donde oficiales municipales lograron interceptar el automóvil señalado.

Tras realizar la verificación correspondiente en la plataforma de seguridad, se confirmó que la unidad contaba con reporte de robo activo.

La conductora fue identificada como Liliana, de 36 años de edad, quien fue detenida en el lugar por el delito de equiparable al robo de vehículo.

Posteriormente, quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad encargada de determinar su situación legal conforme al avance de las investigaciones.