Detienen en Guadalupe a motociclista con unidad robada

Gracias a una alerta emitida por el sistema de videovigilancia del C-4, elementos de la Policía de Guadalupe lograron la detención de un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta con reporte de robo vigente.

El detenido fue identificado como Alejandro “N”, de 27 años de edad, quien cuenta con antecedentes por robo a negocio en el año 2023.

De acuerdo con la información oficial, las cámaras del C-4 detectaron la motocicleta en circulación sobre la avenida Pablo Livas, por lo que se activó el seguimiento en tiempo real y la coordinación con las unidades en campo.

La detención se concretó en el cruce de calle Tolteca y calle 14, en la colonia Tolteca, donde los oficiales lograron interceptar al conductor.

Tras verificar las placas y el número de serie con la central de radio, se confirmó que la motocicleta marca Honda contaba con reporte de robo vigente, correspondiente a una carpeta de investigación iniciada el 27 de enero, por hechos ocurridos en el municipio de Cadereyta.

Ante esta situación, los policías procedieron con la detención del conductor y el aseguramiento de la unidad, quedando el hombre a disposición del Ministerio Público por el delito de equiparable al robo de vehículo.