Detienen en Guadalupe a joven investigado por robo violento

Durante una inspección preventiva le aseguraron 37 dosis de hierba con características de la marihuana y un teléfono celular

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Un joven señalado como presunto integrante de una banda dedicada a cometer robos con violencia fue detenido por elementos de la Policía de Guadalupe durante un operativo realizado en la colonia Sierra Morena.

El detenido fue identificado como Jonathan Jahir "N" de 19 años, quien es investigado por su probable participación en el asalto a un establecimiento Tecate Six ocurrido el pasado 25 de julio en la colonia Ignacio Zaragoza.

Lo ubican mediante labores de inteligencia

La captura se llevó a cabo sobre la avenida Eloy Cavazos y Sierra de Lampazos, donde agentes de la Unidad de Investigación Criminal lograron ubicarlo mediante labores de inteligencia.

Durante una inspección preventiva le aseguraron 37 dosis de hierba con características de la marihuana y un teléfono celular.

Investigan su posible participación en otros robos

Jonathan Jahir fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud, mientras las autoridades continúan las investigaciones para establecer su posible participación en el robo con violencia al negocio y en otros hechos delictivos.