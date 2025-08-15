Detienen en Guadalupe a joven con drogas durante operativo

Los policías observaron a un muchacho que encendía un cigarrillo cuyo olor, según el reporte, no correspondía al del tabaco convencional

Un joven de 18 años fue detenido por elementos de Fuerza Civil en la colonia Nuevo Almaguer, luego de que presuntamente fuera sorprendido consumiendo sustancias ilícitas y en posesión de varios envoltorios con droga.

De acuerdo con la información oficial, la intervención ocurrió la mañana del 13 de agosto en el cruce de las calles Las Peñitas y Piedra Bola, donde los uniformados realizaban un despliegue estratégico para la detección y disuasión de actos delictivos.

Durante el recorrido, los policías observaron a un muchacho que encendía un cigarrillo cuyo olor, según el reporte, no correspondía al del tabaco convencional, por lo que decidieron aproximarse para una revisión preventiva.

El individuo fue identificado como Hever “N”, de 18 años de edad. En la inspección, los oficiales aseguraron varias bolsas de plástico con hierba verde y seca con características similares a la marihuana, así como dosis de una sustancia con apariencia de cristal.

Tras el hallazgo, el joven fue puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su situación legal y el origen de los enervantes asegurados.