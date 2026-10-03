Detienen en Guadalupe a hombre investigado por asalto

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud y es investigado por su presunta participación en el asalto

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Policías de Guadalupe detuvieron a un hombre presuntamente relacionado con un asalto.

El presunto delincuente fue identificado como Gastón "N", de 45 años, a quien le aseguraron seis dosis de cristal, presuntamente participó en un robo con violencia el pasado 27 de septiembre, en la Colonia San Rafael.

Cámaras del C4i detectan taxi relacionado con el asalto

Tras el reporte, se logró identificar el vehículo utilizado en el hecho, un taxi Nissan V-Drive blanco. Las placas quedaron registradas en la base de datos del C4i para su seguimiento.

Las cámaras detectaron nuevamente el paso del vehículo, por lo que se activó la intervención policial.

El automóvil fue ubicado en medio del operativo sobre la Avenida Circunvalación y Olmo, en la Colonia La Floresta, donde los elementos le marcaron el alto al conductor.

Aseguran seis dosis de cristal durante la inspección

Durante la inspección le localizaron:

6 dosis de cristal

Taxi Nissan V-Drive blanco

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público por delitos contra la salud y es investigado por su presunta participación en el asalto y otros eventos.