Los sospechosos fueron capturados tras el reporte de un robo en una camioneta estacionada en una tienda en la avenida Miguel Alemán.

Cuatro hombres señalados como presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de objetos del interior de vehículos fueron detenidos por policías de Guadalupe, luego de ser relacionados con un atraco cometido en el estacionamiento de una tienda Sam’s.

Los detenidos fueron identificados como Isaías, de 40 años; Jesús Bernardo, de 28; Ángel Arturo, de 39, y Alberto, de 33, quienes presuntamente operaban bajo el mismo modus operandi: aprovechar que los conductores dejan sus automóviles en estacionamientos de tiendas y centros comerciales para sustraer pertenencias.

Reporte de la víctima y captura en la avenida Miguel Alemán

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la víctima solicitó apoyo a policías que realizaban labores de vigilancia en la zona de la avenida Miguel Alemán, luego de descubrir que habían robado diversos artículos del interior de su camioneta, estacionada en Sam’s.

El afectado señaló a cuatro hombres que viajaban en una camioneta blanca, por lo que los oficiales implementaron un operativo para localizarlos e interceptarlos.

La captura ocurrió cuando los sospechosos circulaban sobre la avenida Miguel Alemán, en su cruce con la calle 14 de Mayo, en la colonia Torres de Linda Vista.

Objetos recuperados y puesta a disposición del Ministerio Público

Durante la revisión del vehículo, los policías localizaron y recuperaron una computadora portátil, una tableta electrónica, un mouse, una mochila y un par de tenis, objetos que presuntamente habían sido sustraídos.

Los cuatro hombres, la camioneta y los artículos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica e investigará si están relacionados con otros robos cometidos bajo esta misma modalidad.