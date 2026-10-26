Detienen en Guadalupe a conductor tras atropello de una menor

El seguimiento de las cámaras y las indagatorias de la Policía de Guadalupe permitieron localizar la unidad alrededor del mediodía

El rastreo de una camioneta mediante las cámaras del C4i de Guadalupe permitió detener a un conductor presuntamente involucrado en el atropellamiento de una menor de edad, quien fue trasladada grave al Hospital Universitario.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social municipal, el accidente ocurrió alrededor de las 6:00 horas de este domingo 25 de octubre, en el cruce de las avenidas Benito Juárez y Lerdo de Tejada.

Paramédicos de la Cruz Verde auxiliaron a la joven y la trasladaron en ambulancia para recibir atención médica.

Un faro dañado ayudó a identificar la camioneta

Mientras se atendía la emergencia, operadores del C4i y policías municipales comenzaron a revisar las grabaciones para reconstruir el recorrido del vehículo antes, durante y después del atropellamiento.

Según el reporte municipal, las imágenes mostraron que la camioneta ingresó a distintas calles para alejarse del sector. Entre los indicios utilizados para identificarla estaba un faro dañado, presuntamente por el impacto.

Localizan al conductor en la colonia Cerro del Peñón

El seguimiento de las cámaras y las indagatorias de la Policía de Guadalupe permitieron localizar la unidad alrededor del mediodía, en el cruce de Eloy Cavazos y Cerro del Peñón, en la colonia del mismo nombre.

En ese punto fue detenido el conductor, identificado como Luis Ángel, de 26 años, quien quedó a disposición de la autoridad correspondiente para esclarecer su posible responsabilidad en los hechos.