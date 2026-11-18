Un hombre fue arrestado tras embestir a una policía y protagonizar una persecución. El vehículo que conducía era buscado por una investigación de homicidio.

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Un hombre fue detenido en Guadalupe luego de presuntamente embestir a una oficial de policía cuando intentaba escapar de una intervención. El vehículo que conducía había sido identificado por las cámaras del C4 debido a que sus placas estaban relacionadas con una investigación por homicidio.

Los hechos comenzaron cuando el sistema de videovigilancia detectó la circulación de un Nissan Tsuru, por lo que se desplegó un operativo coordinado entre el personal de monitoreo y los elementos policiales en campo para ubicarlo.

Conductor embiste a una oficial y desata persecución

El automóvil fue localizado sobre la avenida Eloy Cavazos, a la altura de la colonia Valles de Guadalupe. Al cerrarle el paso, los policías intentaron interceptar al conductor; sin embargo, este aceleró en reversa y arrolló a una oficial, a quien arrastró varios metros antes de escapar.

La acción provocó una persecución que se extendió hasta la colonia Bosques del Contry, donde el Nissan Tsuru chocó contra una camioneta que se encontraba estacionada.

Después del impacto, el conductor bajó del vehículo e intentó escapar a pie hacia un área verde, pero fue alcanzado y detenido por los uniformados minutos más tarde.

El hombre fue identificado como Brayan Francisco, de 31 años. Durante la intervención, los policías le aseguraron 30 dosis de una sustancia con características del cristal, una báscula gramera y un teléfono celular.

Automóvil era buscado por investigación de homicidio

De acuerdo con información de la Fiscalía Estatal, el Nissan Tsuru tenía relación probable con una investigación por un homicidio ocurrido el 31 de marzo de 2024, en el Centro de Monterrey.

La solicitud ministerial establecía la búsqueda y localización del automóvil, así como la identificación de las personas que viajaban en él. La detección realizada mediante las cámaras inteligentes del C4 de Guadalupe permitió conocer su circulación por el municipio y coordinar el despliegue policial.

El detenido quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica.

Por otra parte, los dos oficiales que resultaron lesionados durante los hechos fueron trasladados a las instalaciones de Cruz Verde para recibir valoración médica. Su estado de salud fue reportado como estable.