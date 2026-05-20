Detienen en General Terán a ladrones de camioneta robada

La víctima relató que acudió a la clínica con su esposa para una consulta médica, cuando dos sujetos ingresaron armados a la sala de espera y lo amenazaron

Dos hombres armados despojaron a un cliente de su camioneta y dinero en efectivo al interior de una clínica ubicada en el centro de Montemorelos; horas después fueron capturados por elementos policiacos en el municipio de General Terán.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el robo con violencia ocurrió en la clínica Cuauhtémoc, situada sobre la calle del mismo nombre, entre Abasolo y Mier y Terán, en el primer cuadro de la ciudad.

La víctima relató que acudió al lugar acompañado de su esposa para una consulta médica, cuando dos sujetos ingresaron armados a la sala de espera y lo amenazaron para exigirle sus pertenencias.

Roban camioneta y dinero en efectivo

Durante el asalto, los delincuentes se apoderaron de las llaves de una camioneta Chevrolet Cheyenne modelo 2022, color blanco y con placas de Nuevo León.

El afectado indicó que dentro del vehículo se encontraba el bolso de su esposa, el cual contenía una cartera con mil pesos y 300 dólares en efectivo.

Además, señaló que en la guantera de la unidad guardaba alrededor de 70 mil pesos.

Localizan camioneta abandonada en General Terán

Más tarde, autoridades de General Terán reportaron el hallazgo de una camioneta abandonada sobre la calle Melchor Ocampo, en su cruce con Reforma.

Tras verificar las placas de circulación, confirmaron que se trataba del vehículo robado momentos antes en Montemorelos.

Cuadras adelante, los policías detectaron un automóvil ocupado por personas cuyas características coincidían con las de los presuntos responsables del asalto, por lo que procedieron a interceptarlos.

Detienen a dos presuntos responsables

Los detenidos fueron identificados como Alexis, de 38 años, y Jorge Antonio, de 31.

Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía en Monterrey, donde se definirá su situación jurídica y continuará el proceso correspondiente.