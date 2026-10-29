Detienen en García a presunto implicado en robo a comercios

Los objetos asegurados y el detenido quedaron a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, instancia que continuará con las indagatorias

Elementos de la Policía de Investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de García lograron la captura de José Alejandro “N”, alias “Jorge”, señalado como presunto responsable de robos con violencia a establecimientos comerciales en la zona poniente del municipio.

La aprehensión se llevó a cabo este miércoles 28 de octubre tras labores de vigilancia, prevención e investigación, cuando los agentes detectaron al individuo mientras presuntamente alteraba el orden público en la vía pública.

Aseguran drogas, dinero y un arma de fuego

Durante la revisión preventiva, los elementos policiales le decomisaron una mochila celeste que contenía diversos indicios delictivos y sustancias con características de droga, entre los que destacan:

Una báscula gramera blanca.

62 bolsas de plástico con hierba verde y seca.

70 bolsas con una sustancia sólida y cristalina.

Otras 8 bolsas de plástico y dos transparentes con la misma hierba seca.

Un arma corta tipo escuadra.

Dinero en efectivo en billetes de baja denominación ($50 y $20 pesos).

Investigado por asalto a frutería

Derivado de las indagatorias, las autoridades indagan la probable participación del detenido en un violento asalto registrado el pasado 10 de octubre de 2026 en el establecimiento Frutería y Abarrotes Ángel, ubicado sobre la carretera Camino a Icamole, en su cruce con Cerro del Fraile, en la colonia Real de San Felipe.

Según los reportes del caso, en dicho atraco un sujeto amagó a la cajera en turno para despojarla del dinero en efectivo de las ventas.

Los objetos asegurados y el detenido quedaron a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, instancia que continuará con las indagatorias para esclarecer el asalto y determinar si el imputado está vinculado con otros ilícitos similares cometidos en comercios de la región poniente.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de García reiteró su compromiso de fortalecer las estrategias de inteligencia operativa para combatir los delitos patrimoniales, brindar certidumbre al sector comercial y salvaguardar la tranquilidad de las familias del municipio.

Nota: En apego al marco legal vigente, la persona mencionada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial.