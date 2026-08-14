Detienen en García a hombre ligado a robos en tiendas

El sujeto fue detenido y es investigado por su presunta relación con robos con violencia cometidos contra establecimientos

Elementos de la policía de García detuvieron a un hombre que presuntamente se encuentra relacionado con una serie de robos con violencia cometidos contra tiendas de conveniencia.

Detención ocurrió en la colonia Valle de Lincoln

La detención se registró en calles de la colonia Valle de Lincoln, Sector Minas, donde agentes de la Policía de Investigación realizaban labores de patrullaje, cuando observaron a un hombre que presuntamente alteraba el orden y dirigía expresiones ofensivas hacia personas que transitaban por el sector.

Los agentes se aproximaron al individuo, quien fue identificado como Jorge Luis “N”, de 52 años, alias “el Lisboa” durante la intervención, observaron que portaba una pipa de vidrio con residuos cristalinos, por lo que procedieron a realizar el aseguramiento correspondiente.

Aseguran presunta droga y otros objetos

Localizándole en una mochila negra presuntamente, 29 bolsas de cristal y 55 bolsas de marihuana, una báscula gramera, una pipa de vidrio, dinero en efectivo, prendas de vestir y una bolsa transparente.

Como parte de las investigaciones que ya se encontraban en curso, gracias al operativo Escudo, el sujeto fue detenido y es investigado por su presunta relación con robos con violencia cometidos contra establecimientos.

Quedando a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes para establecer las responsabilidades que, en su caso, procedan.