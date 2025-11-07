Detienen en flagrancia a presunto asaltante en Guadalupe

El afectado informó a la policía que sujetos, uno de ellos en una bicicleta, lo abordaron para exigirle bajo amenazas su teléfono celular y su cartera

Policías de Guadalupe lograron la detención de un hombre que, en conjunto con otro cómplice, despojaron con violencia a un ciudadano de sus pertenencias cuando esperaba a su hija afuera de una academia de baile en la Colonia Jardines de la Pastora.

El despliegue se registró sobre Avenida Américas y Calle Golondrinas, donde los elementos de la Policía Motorizada fueron alertados por la propia víctima, quien señaló directamente al agresor que intentaba huir a pie, sin embargo, fue alcanzado identificado como Luis Tadeo “N” de 25 años, a quien le aseguraron una cartera.

El afectado informó que dos sujetos, uno de ellos a bordo de una bicicleta, lo abordaron para exigirle bajo amenazas su teléfono celular y su cartera que contenía 400 pesos en efectivo, además de documentos personales y cuatro tarjetas bancarias.

El presunto agresor fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de robo con violencia.

El segundo implicado se dio a la fuga huyendo con el celular de la víctima, se pide a la ciudadanía que si lo reconoce, ¡denúncielo!

Imagen del sospechoso que se encuentra prófugo de las autoridades.