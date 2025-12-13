Detienen en Escobedo a presunto secuestrador con droga

Un operativo permitió capturar a un hombre con orden de aprehensión vigente; además, le aseguraron dosis de presunta marihuana y cristal

Elementos de Fuerza Civil, en coordinación con autoridades federales y estatales, lograron la detención de un hombre con orden de aprehensión vigente por secuestro agravado en el municipio de General Escobedo, como resultado de un operativo estratégico de seguridad.

La corporación informó que la acción se llevó a cabo el jueves 11 de diciembre de 2025, tras labores de inteligencia realizadas por el Grupo de Coordinación Metropolitana, enfocadas en la localización de personas con mandamientos judiciales pendientes.

Operativo coordinado en el Libramiento Noreste

Los hechos se registraron después del mediodía sobre la Carretera Libramiento Noreste, donde se desplegó un dispositivo conjunto con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil.

Durante el recorrido de vigilancia, los elementos detectaron a un hombre que se desplazaba entre tractocamiones, comportamiento que llamó la atención de los agentes y derivó en su intervención inmediata.

Identifican al detenido y aseguran narcóticos

El individuo fue identificado como Gerardo “N”, de 37 años de edad. Tras una revisión precautoria, los oficiales localizaron entre sus pertenencias 76 envoltorios de hierba verde y seca con características similares a la marihuana.

Además, se le aseguraron 46 dosis de una sustancia sólida con apariencia similar al cristal, por lo que se procedió al decomiso de los presuntos narcóticos conforme a los protocolos establecidos.

Contaba con orden de aprehensión por secuestro agravado

Las autoridades confirmaron que el ahora detenido era buscado por corporaciones policiales, debido a que contaba con una orden de arresto activa por el delito de secuestro agravado.

Al corroborar su identidad y el estatus legal, los agentes procedieron a su detención formal, informándole el motivo de su aseguramiento y sus derechos conforme a la ley.

Puesto a disposición del Ministerio Público

Gerardo “N” fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que será la encargada de definir su situación jurídica y dar seguimiento a los delitos que se le imputan.

Fuerza Civil reiteró que este tipo de acciones forman parte de los esfuerzos permanentes para combatir delitos de alto impacto y fortalecer la seguridad en la zona metropolitana de Nuevo León.