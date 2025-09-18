Detienen en Escobedo a hombre con arsenal y droga

Los policías observaron a un hombre que arrastraba una maleta de la cual sobresalía la culata de un arma de fuego. El hombre estaba acompañado de un menor

Un hombre fue detenido por elementos de Fuerza Civil en el municipio de Escobedo cuando transportaba en una maleta armas de alto poder, cartuchos, cargadores y dosis de droga, mientras que una menor de 16 años lo acompañaba en el vehículo.

El aseguramiento se llevó a cabo durante la mañana en la colonia Praderas de San Francisco, cuando los policías estatales realizaban recorridos de disuasión delictiva y observaron a un hombre que arrastraba una maleta de la cual sobresalía la culata de un arma de fuego.

El sospechoso, identificado como José Vicente “N”, de 37 años, intentaba colocar la maleta en una camioneta Chevrolet Silverado azul con placas de Texas, donde lo esperaba la menor en el asiento del copiloto.

Tras una revisión al vehículo y las pertenencias, los elementos localizaron tres armas largas de fabricación estadounidense, seis cargadores metálicos con cartuchos útiles, tres fornituras camufladas, más de un centenar de dosis de marihuana y cristal, dos básculas digitales, dinero en efectivo y un teléfono celular.

Ambos fueron detenidos en el lugar. La adolescente fue trasladada al Centro de Justicia para Adolescentes en Monterrey, mientras que el adulto quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.