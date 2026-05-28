Detienen en Durango a sospechoso de homicidio en Arboleda

Se trata de Carlos Eugenio "N" quien habría sido detenido por robo con violencia por las autoridades de aquel estado el pasado 19 de mayo

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La ejecución de un joven cantante ocurrida el pasado 13 de abril sobre la avenida Roble, frente a la zona de Arboleda, en el municipio de San Pedro, podría estar cerca de esclarecerse luego de que las autoridades identificaran y ubicaran al principal sospechoso en un penal del estado de Durango.

Carlos Eugenio “N”, como fue identificado el presunto agresor, permanece detenido en aquella entidad por otro delito, presuntamente relacionado con un robo con violencia. Sin embargo, la Fiscalía de Nuevo León ya trabaja para cumplimentarle una orden de aprehensión por homicidio, proceso que depende de la aceptación de colaboración por parte de la Fiscalía General de Justicia de Durango.

Las investigaciones apuntan a que el hombre fue identificado gracias al análisis de cámaras de videovigilancia y grabaciones captadas días antes del ataque. De acuerdo con las autoridades, el rostro del sospechoso fue sometido a un software biométrico que permitió confirmar su identidad a partir de documentos obtenidos mediante la plataforma de hospedaje Airbnb. Entre ellos se encontraba una licencia de conducir del estado de Michoacán.

Según la indagatoria, Carlos Eugenio “N” habría rentado un departamento el 9 de abril e ingresado al inmueble un día después, apenas cuatro días antes del crimen. El domicilio se localiza en el casco urbano de San Pedro, muy cerca del sitio donde ocurrió la ejecución.

Fue mediante entrevistas con distintas personas relacionadas con el caso que la Fiscalía de Nuevo León obtuvo información sobre la posible ubicación del sospechoso en Durango. Tras compartir sus datos de identificación con autoridades de aquella entidad, se confirmó que el hombre había sido detenido desde el pasado 19 de mayo por robo con violencia. Además, en noviembre de 2025 también fue arrestado en el estado de Coahuila por el delito de robo de vehículo, antecedente localizado en la base nacional de personas detenidas.

Las autoridades también mantienen bajo investigación a un segundo implicado, presuntamente el conductor del automóvil Nissan Versa blanco en el que llegó el agresor y posteriormente huyó tras el ataque. Aunque ya fue identificado, no se revelaron detalles sobre su paradero.

En el caso también figura un oficial detenido, quien continúa en prisión. Aunque no se precisó cuál sería su relación con el homicidio, la Fiscalía señaló que ha colaborado tanto con la Policía de San Pedro como con la propia dependencia estatal.

La Fiscalía de Nuevo León difundió además el video del ataque ocurrido el 13 de abril. En las imágenes se observa a la víctima, Juan Carlo García, de 26 años y cantante que recientemente se había mudado a Nuevo León, a bordo de una camioneta Jeep Cherokee blanca blindada. No obstante, la ventanilla del conductor se encontraba abajo debido a que circulaba a baja velocidad y detrás de una patrulla de tránsito municipal.

En la grabación se aprecia cómo el presunto agresor se aproxima al vehículo y dispara en siete ocasiones con un arma calibre 9 milímetros. Seis impactos alcanzaron a la víctima, principalmente en la cabeza, heridas que le provocaron la muerte en el lugar.

Días después del crimen, el Nissan Versa blanco utilizado para escapar fue localizado en el municipio de Pesquería.