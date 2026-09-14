Detienen en Colombia a regio por negarse a retirar documental

Samuel Adrián fue detenido al llegar a Bogotá por una orden de arresto vinculada con el documental ‘Colombia: fábrica de niños trans’ y contenido digital

El creador de contenido y activista regiomontano, Samuel Adrián, fue detenido este domingo en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, Colombia, luego de arribar al país pese a que previamente había anticipado que existía una orden judicial en su contra relacionada con el documental Colombia: fábrica de niños trans.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, la medida deriva de una orden de arresto por desacato emitida por un juzgado de Cali, relacionada con contenidos publicados por el regio en su canal de YouTube y otras plataformas digitales.

Antes de viajar, Samuel Adrián publicó un video desde el aeropuerto de Tocumen, en Panamá, en el que aseguró que había sido notificado de una sanción que contemplaba 10 días de arresto y una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales en Colombia.

El regiomontano llegó posteriormente a Bogotá, donde fue interceptado por autoridades y llevado a una estación ubicada dentro del aeropuerto El Dorado, mientras se cumplía con el protocolo correspondiente a la orden judicial.

Según la Policía Nacional de Colombia, el procedimiento no corresponde a una captura derivada de una investigación penal ni a la presunta comisión de un delito, sino al cumplimiento de una sanción dictada dentro de un proceso de desacato.

El caso está relacionado con el documental realizado por Samuel Adrián, en el que aborda tratamientos y protocolos médicos vinculados con la transición de género en niños y adolescentes en Colombia.

La producción generó debate entre distintos sectores, incluidos actores políticos, organizaciones defensoras, especialistas de la salud y grupos críticos de estos procedimientos.

El proceso judicial estaría vinculado con una acción promovida por un médico, quien fue mencionado por Adrián tanto en el documental como en publicaciones posteriores.

De acuerdo con la información disponible, la controversia escaló después de que el creador de contenido se negara a retirar de circulación el material audiovisual, situación que derivó en sanciones judiciales.

La detención ocurrió precisamente cuando el activista regiomontano decidió viajar a Colombia, pese a conocer públicamente la existencia de la orden de arresto en su contra por desacato.