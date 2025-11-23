Detienen en Coahuila a posible implicado en homicidio de Escobedo

Aparentemente este hombre provocó que la víctima perdiera la vida al dejarle caer un bloque de concreto sobre su cabeza

La Fiscalía General de Nuevo León informó la detención de Ángel “N”, de 23 años, por su presunta participación en un homicidio calificado ocurrido el 10 de noviembre de 2024 en la colonia La Unidad, municipio de Escobedo.

El arresto se realizó el 21 de noviembre de 2025 en la vía pública de Piedras Negras, Coahuila, mediante un operativo conjunto entre la AEI y autoridades coahuilenses.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 10 de noviembre de 2024, la víctima —un hombre de 45 años identificado como José— se encontraba conviviendo con varias personas dentro de una vivienda en la colonia La Unidad, en General Escobedo.

Durante la reunión y tras el consumo de bebidas alcohólicas, Cristian “N” (detenido desde septiembre de 2025) habría agredido a la víctima reclamándole su comportamiento.

La víctima salió del domicilio intentando huir, pero fue perseguida por Cristian “N” y Ángel “N”, quienes lo alcanzaron frente a un depósito localizado en la calle Unidad Americana.

En ese punto, ambos comenzaron a golpearlo; posteriormente, Cristian “N” presuntamente tomó un bloque de concreto y lo dejó caer sobre la víctima, dejándola inconsciente en la vía pública.

El cuerpo fue trasladado al SEMEFO de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, donde un perito forense determinó que la causa de muerte fue contusión profunda de cráneo.

La Fiscalía continúa con la integración del caso.