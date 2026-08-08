Detienen en cateo a presunto responsable de robo violento a mujer

Durante el operativo en una vivienda de Apodaca también fueron detenidos dos hombres y una mujer por presuntos delitos contra la salud

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Un cateo realizado por la Agencia Estatal de Investigaciones en un domicilio de la colonia Ciudad Natura, en Apodaca, dejó como saldo tres personas detenidas por presuntos delitos contra la salud y el aseguramiento de un arma de fuego, además de permitir la captura de un hombre que contaba con una orden de aprehensión por un robo violento cometido en junio de este año.

La diligencia se efectuó en una vivienda ubicada sobre el Boulevard Natura, donde agentes ministeriales, en coordinación con personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, localizaron un arma corta abastecida con cartuchos útiles, dosis de presunta marihuana y cristal, así como básculas electrónicas.

En el lugar fueron detenidos Juan "N", Joaquín "N" y Diana "N", quienes quedaron a disposición de las autoridades para continuar con las investigaciones.

Durante el operativo, los detectives también lograron detener en las inmediaciones del inmueble a Luis Fernando "N", de 22 años, quien era buscado mediante una orden de aprehensión por el delito de robo calificado con violencia.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Luis Fernando "N" es investigado por su presunta participación en un robo ocurrido el 30 de junio de 2026 en un domicilio de la colonia Agua Fría, en Apodaca, donde junto con otros sujetos habría despojado a una mujer de aproximadamente 350 mil pesos en efectivo y presuntamente le provocó lesiones por quemaduras durante el atraco.

La Fiscalía informó además que Juan "N" y Joaquín "N", detenidos durante el cateo, también son señalados como probables participantes en ese mismo robo violento, por lo que las investigaciones continuarán para definir su situación jurídica.

Luis Fernando "N" ya fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal y quedó a disposición de un juez de control.