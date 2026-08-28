Detienen en cateo a pareja tras presunto robo de cadena de oro

Una mujer denunció haber sido golpeada y despojada de una cadena valuada en 40 mil pesos; dos personas fueron detenidas en la colonia Tierra y Libertad

Una pareja fue detenida por elementos de la Policía de Monterrey, luego de ser señalada como presunta responsable de agredir y despojar con violencia de una cadena de oro a una mujer, al norte de la ciudad.

La captura de Elena Cecilia “N”, de 32 años, y Juan Arturo “N”, de 58 años, ocurrió alrededor de las 13:00 horas en el cruce de Diego de Ayala y Los Dorados, en la colonia Tierra y Libertad, donde posteriormente se ejecutó una orden de aprehensión.

De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron el pasado 20 de junio, cuando la víctima, de 54 años, se encontraba en su domicilio a bordo de una camioneta mientras esperaba a su esposo.

Según su declaración, varias mujeres y dos hombres llegaron al lugar donde la obligaron a salir del vehículo para después comenzar a golpearla.

Durante la agresión, la mujer fue despojada de una cadena de oro amarillo de 14 kilates, con una imagen de San Judas Tadeo con detalles adiamantados, cuyo valor fue estimado en 40 mil pesos.

La víctima aseguró que reconoció a los ahora detenidos como quienes presuntamente participaron en el robo. Además, relató que cuando les reclamó la devolución de la joya recibió amenazas de muerte para evitar que denunciara el hecho.

Pese a las amenazas, la mujer acudió ante la Fiscalía de Justicia del Estado para presentar la denuncia. Posteriormente, agentes investigadores realizaron las indagatorias y solicitaron una orden de cateo, debido a que los señalados se habrían negado inicialmente a salir de su domicilio.

Finalmente, los dos detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica.