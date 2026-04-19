Detienen en Cadereyta a presunto generador de violencia

Al inspeccionar la unidad, los policías encontraron a Jesús “N”, de 55 años, a quien le aseguraron diversos indicios relacionados con actividades ilícitas

Un hombre identificado como presunto generador de violencia fue detenido por elementos de Fuerza Civil en el municipio de Cadereyta, tras un operativo derivado de labores de inteligencia en coordinación con la Agencia Estatal de Investigaciones.

La intervención se llevó a cabo durante la tarde del viernes en la colonia Valle de los Encinos, donde las autoridades ya tenían identificado al sospechoso, quien presuntamente se desplazaba en una camioneta Ford F-150.

Fue en el cruce de las calles Ficus y Acacia donde los elementos localizaron el vehículo con la puerta del conductor abierta, situación que llamó la atención de los oficiales, quienes decidieron aproximarse para verificar lo que ocurría.

Al inspeccionar la unidad, los policías encontraron a Jesús “N”, de 55 años, a quien le aseguraron diversos indicios relacionados con actividades ilícitas.

74 envoltorios con hierba verde y seca con características de marihuana

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Lo investigaban por su posible vínculo delictivo

De acuerdo con las autoridades, el detenido ya era objeto de seguimiento, ya que se le presume participación dentro de un grupo delictivo, donde operaría como generador de violencia en la zona.

Tras su captura, el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades conforme avance la investigación.