Con estas tres órdenes de aprehensión en la última semana y en coordinación con la Unidad de Medidas Cautelares y Policía Ministerial

Elementos de la Guardia de Proximidad del municipio de Apodaca detuvieron, en acciones por separado, a tres sujetos que tenían pendientes órdenes de aprehensión, uno por feminicidio y dos por robo.

Detienen a acusado por feminicidio en Paseo de La Loma

En el primer caso, el acusado por feminicidio es Andrés Iván "N", de 26 años de edad, quien privó de la vida a su pareja. Se le detuvo por resistencia de particulares, tras ser sorprendido portando un cuchillo cerca de la vivienda donde vivía con la víctima, en la colonia Paseo de La Loma, en este municipio. Cuando le pidieron tirar el arma blanca, atentó contra una oficial de la policía, pero fue sometido.

Otros dos detenidos eran buscados por robo

El segundo caso es el de Elías Alejandro "N", de 21 años, señalado por delito equiparable al robo. Fue detenido por alterar el orden en la vía pública, en la colonia Futuro Apodaca.

Y el tercer caso es el de Pedro Ángel "N"., de 25 años. Elementos de la Guardia de Proximidad lo capturaron, y ya era buscado por el delito de robo. Lo apresaron en el cruce de las calles Río Pilón y Río Tíber en la colonia Pueblo Nuevo, tras echarse a correr, insultar y amenazar a policías.

Con estas tres órdenes de aprehensión en la última semana y en coordinación con la Unidad de Medidas Cautelares y Policía Ministerial, la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca llega a 93 mandatos judiciales ejecutados durante este año.