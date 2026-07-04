Detienen en Apodaca a pareja ligada a grupo delictivo

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que continuará con las investigaciones

Una pareja presuntamente relacionada con un grupo de la delincuencia organizada fue detenida por elementos de Fuerza Civil durante un operativo realizado en el municipio de Apodaca.

La captura fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación desarrollados por la corporación, que permitieron ubicar a los sospechosos en la colonia Ex Hacienda Santa Rosa.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron durante un despliegue estratégico, luego de que los agentes georreferenciaran a los presuntos infractores cuando se desplazaban a bordo de un vehículo Mazda color blanco.

Al llegar al cruce de las avenidas América y Mezquital-Santa Rosa, los oficiales identificaron un automóvil con características coincidentes y procedieron a interceptarlo para realizar una inspección.

Los detenidos fueron identificados como Jorge "N", de 34 años, y Cristina "N", de 29, quienes presuntamente están vinculados con un grupo delictivo con presencia nacional e internacional.

Aseguran cargadores, narcóticos y efectivo

Durante la revisión, los elementos de Fuerza Civil aseguraron cuatro cargadores abastecidos, más de cien envoltorios con narcóticos y dinero en efectivo.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, las autoridades presumen que ambos participaban como presuntos generadores de violencia para dicha organización criminal.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.