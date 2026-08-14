Detienen en Apodaca a menor señalado por 20 presuntos robos

La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca puso al adolescente a disposición del Agente del Ministerio Público especializado en Menores

Elementos de la Guardia de Proximidad de Apodaca detuvieron a un adolescente de 14 años, quien presuntamente se encontraba en posesión de envoltorios con sustancias con características similares a la marihuana y el cristal.

De acuerdo con información de la corporación, el menor podría estar relacionado con una banda señalada por su presunta participación en alrededor de 20 robos con violencia a tiendas de conveniencia, principalmente establecimientos Oxxo, cometidos en los municipios de Apodaca y Guadalupe.

Detienen al menor durante una intervención policial

El adolescente, identificado como Diego, fue detenido cuando presuntamente alteraba el orden junto a una camioneta Jeep Grand Cherokee con placas de Nuevo León, estacionada en el cruce de la avenida Gaspar Castaño y la calle Oro, en la colonia Gaspar Castaño.

En ese momento se encontraba acompañado por una mujer de 28 años, quien manifestó ser la conductora del vehículo.

Al realizarle una revisión, los elementos localizaron entre sus pertenencias cinco bolsas con hierba con características similares a la marihuana y seis envoltorios con una sustancia semejante al cristal.

La mujer no presentó licencia de conducir ni documentación de la camioneta, por lo que el vehículo también fue asegurado por las autoridades.

Unidad de Análisis lo relaciona con 20 robos

La Secretaría de Seguridad Pública de Apodaca informó que su Unidad de Análisis cuenta con videos y gráficas que presuntamente ubican al menor y a otros individuos como participantes en al menos 20 robos con violencia cometidos entre el 20 de noviembre del año pasado y el 6 de agosto de 2026.

De acuerdo con los datos recabados por la corporación, cuatro de los atracos habrían ocurrido en la colonia Hacienda Las Margaritas y dos en Misión Las Flores. También se investiga su posible participación en hechos registrados en La Encarnación, San Miguel, Valle de San Miguel y Real de San Miguel, en Apodaca.

En el municipio de Guadalupe, las investigaciones lo relacionan con dos robos a tiendas de conveniencia en la colonia Nueva Linda Vista.

Menor quedó a disposición del Ministerio Público

La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca puso al adolescente a disposición del Agente del Ministerio Público especializado en Menores, autoridad que será la encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones correspondientes.