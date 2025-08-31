Detienen en Apodaca a joven señalado por homicidio

La captura del presunto homicida ocurrió la tarde del jueves sobre la carretera Monterrey–Nuevo Laredo, a la altura del cruce con el Libramiento Noreste

Un joven con orden de aprehensión vigente por homicidio calificado fue detenido durante un operativo realizado en el municipio de Apodaca.

La captura ocurrió la tarde del jueves sobre la carretera Monterrey–Nuevo Laredo, a la altura del cruce con el Libramiento Noreste, donde corporaciones estatales y federales mantenían un despliegue estratégico en busca del sospechoso.

De acuerdo con el informe, los oficiales detectaron a un hombre que cruzaba de manera imprudente la vialidad y al observarlo con detenimiento notaron que coincidía con las características físicas del individuo que era objeto de la búsqueda.

El sujeto se identificó como Jr. Miguel “N”, de 23 años de edad. Durante la revisión, los uniformados le aseguraron varias dosis de narcóticos con características similares a la marihuana y al cristal.

El joven era buscado debido a que enfrenta una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso legal en su contra.

En el operativo participaron elementos de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía de Apodaca y Fuerza Civil, quienes lograron la captura sin que se registraran incidentes adicionales.