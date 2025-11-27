Detienen en Apodaca a joven buscado por homicidio en Hidalgo

De acuerdo con la Fiscalía de Nuevo León, el detenido fue trasladado al estado de Hidalgo, donde quedó a disposición de la autoridad judicial

Detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Nuevo León cumplimentaron una orden de aprehensión en apoyo a autoridades del estado de Hidalgo, logrando la detención de Román “N”, de 20 años, señalado por el delito de homicidio doloso calificado.

La captura se llevó a cabo en calles de la colonia El Milagro Parque Industrial, en el municipio de Apodaca.

De acuerdo con la Fiscalía de Nuevo León, el detenido fue trasladado al estado de Hidalgo, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requería.

La orden de aprehensión deriva de hechos ocurridos en julio de 2023, en el municipio de Jaltocán, Hidalgo, cuando Román “N”, entonces menor de edad, presuntamente atacó con un cuchillo a un hombre identificado como Marcelino mientras se encontraba frente a un domicilio.

El agresor habría huido caminando del lugar, mientras que la víctima fue trasladada a un hospital local, donde posteriormente falleció a causa de una herida por arma blanca en el abdomen.

Las autoridades informaron que Román “N” permanecerá internado en Hidalgo mientras continúa su proceso legal por el presunto crimen.