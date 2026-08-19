Detienen en Apodaca a cinco personas con órdenes de aprehensión

Elementos de la Guardia de Proximidad arrestaron a los implicados por delitos como homicidio, abuso sexual, corrupción de menores y robo.

Elementos de la Guardia de Proximidad de Apodaca detuvieron a cinco personas que contaban con órdenes de aprehensión vigentes por distintos delitos, entre ellos homicidio, abuso sexual y robo.

Entre los detenidos se encuentran Orlando Israel “N”, de 24 años, y Aldo Adalberto “N”, también de 24, señalados por su presunta responsabilidad en el homicidio de un hombre.

De acuerdo con las investigaciones, ambos estarían relacionados con la muerte a balazos del hombre, ocurrida la tarde del pasado 12 de agosto en el cruce de la avenida Portal del Valle y la calle Portal Oviedo, en la colonia Portal del Valle.

En otra intervención fue detenido Nemecio “N”, de 43 años, quien contaba con una orden de aprehensión por los delitos de abuso sexual, corrupción de menores y pornografía infantil.

El hombre fue ubicado en el cruce de Ignacio Allende y 16 de Septiembre, en la colonia Insurgentes, luego de que presuntamente alterara el orden y agrediera verbalmente a una mujer.

También fue detenido Ángel Gael “N”, de 19 años, quien contaba con una orden de aprehensión por equiparable al robo. El joven fue localizado mientras participaba en una riña campal junto con otros siete hombres, en el cruce de Lilas y Virreyes Oriente, en la colonia Jardines del Virrey.

El quinto detenido fue Jesús Guadalupe “N”, de 57 años, quien tenía una orden vigente por el delito de robo. Fue ubicado en el estacionamiento sobre avenida Concordia y bulevar Garza Ponce, en la colonia Monetta.

Según la autoridad, el hombre acababa de sustraer varias piezas de herramienta del establecimiento, por lo que ahora enfrentaría dos procesos penales.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con los procesos legales.