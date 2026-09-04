Detienen en Allende a hombre acusado de abuso sexual a menor

Jesús Osvaldo 'N', de 30 años, fue detenido en Allende por presuntos delitos sexuales contra una adolescente de 16 años.

Un hombre de 30 años, identificado como Jesús Osvaldo “N”, fue detenido por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, señalado por su presunta responsabilidad en diversos delitos sexuales cometidos contra una adolescente de 16 años.

La detención ocurrió en la vía pública, sobre calles del Centro de Allende, Nuevo León, luego de que agentes de la Subdirección de Investigación Región Centro cumplimentaran una orden de aprehensión.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron durante agosto de 2025, en un municipio metropolitano, donde el ahora detenido habría tenido contacto en distintas ocasiones con la víctima.

La Fiscalía señala que el hombre presuntamente la acosaba con la intención de obligarla a sostener relaciones sexuales y que, durante los encuentros, habría tenido contacto corporal inapropiado con la adolescente.

Por estos hechos, Jesús Osvaldo “N” es investigado por los delitos de violación, equiparable a la violación, acoso sexual, abuso sexual y corrupción de menores.

Tras su captura, fue internado en un Centro de Reinserción Social Estatal, donde permanece a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León, quien determinará su situación jurídica.