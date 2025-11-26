Detienen al presunto asesino de un hombre en El Carmen, NL

El señalado será internado al interior de un Centro de Readaptación Social Estatal, a disposición de un Juez de Control

Detectives de la AEI, ejercieron acción penal con el cumplimiento de una Orden de Aprehensión girada en contra de Mario "N" de 27 años, por el delito de Homicidio calificado.

27 de abril de 2023 en El Carmen, le arrebatara la vida a un hombre identificado como José de 33 años quien se encontraba sentado afuera de un domicilio ubicado en la calle Villa del Carmen del Fraccionamiento Villas del Jaral, donde el ahora detenido arribo conduciendo un vehículo parando su marcha y accionando un arma de fuego.

