Detienen al dueño del 'Wateke Bar' y a otro tras hechos violentos

Los detenidos fueron sorprendidos en posesión de droga durante un operativo posterior a la riña que dejó una persona sin vida.

El propietario del bar conocido como “Wateke Bar” del centro de Monterrey y otro hombre presuntamente relacionado con los hechos violentos registrados la noche del domingo fueron detenidos por oficiales de la Policía de Monterrey, al ser sorprendidos en posesión de droga durante un operativo posterior a la riña que dejó una persona sin vida.

Las detenciones se realizaron al filo de las 9 de la noche, en el cruce de la avenida Cristóbal Colón y Colegio Civil, en el exterior del establecimiento, el cual ya se encontraba bajo resguardo policial tras la movilización derivada del ataque armado ocurrido en la zona.

Uno de los detenidos fue identificado como Mario Ángel R., de 50 años, quien es señalado presuntamente como dueño y encargado del bar.

Al momento de su detención, los oficiales le aseguraron cuatro envoltorios con las características de la droga tipo cristal.

En el mismo sitio fue arrestado Efraín R., de 37 años, quien se encontraba en el exterior del negocio e intentaba ingresar nuevamente tras la riña.

Durante la revisión, los uniformados le localizaron 25 envoltorios de una sustancia similar a la droga tipo cristal, por lo que fue considerado presuntamente relacionado con los hechos.

El establecimiento quedó asegurado para las investigaciones correspondientes, mientras que ambos hombres fueron trasladados a las instalaciones de la corporación municipal y puestos a disposición del Ministerio Público, que será el encargado de determinar su situación legal y establecer si existe una relación directa con el homicidio ocurrido en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre, identificado como Gerardo, de 39 años, se encontraba afuera del negocio cuando fue atacado por sujetos armados.

Según versiones iniciales, le localizaron heridas de bala en la espalda.

Tras la agresión, paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención médica y posteriormente fue trasladado al Hospital Universitario, donde minutos más tarde perdió la vida.

Al interior del bar, otro hombre que presentaba una venda en la cabeza también era atendido por paramédicos, aunque hasta el momento no se ha precisado si resultó lesionado durante el ataque.