Detienen a veracruzano con arma y droga en Monterrey

Estas acciones se desarrollan dentro de la estrategia Escudo, implementada por la administración municipal con el objetivo de reforzar la seguridad

Elementos de la Policía de Monterrey realizaron la detención de un hombre originario de Veracruz al asegurarle un arma de fuego y presunta droga, durante un recorrido de prevención y vigilancia en el primer sector de la colonia Cumbres.

La intervención se registró alrededor de las 15:55 horas en el cruce de Quinceava y Doceava Avenida, donde los oficiales detectaron a un masculino que ingería bebidas alcohólicas en la vía pública y presentaba dificultades para caminar.

¿Cómo se realizó la detención en Cumbres?

De acuerdo con el informe policial, los uniformados detuvieron la marcha de la unidad para aproximarse al individuo y realizarle una inspección preventiva. Aunque inicialmente se negó, los elementos procedieron conforme al protocolo.

Durante la revisión, los oficiales localizaron entre la ropa del detenido un arma tipo escuadra de color negro, así como tres tanques pequeños para gas y 16 balines plateados.

¿Qué objetos fueron asegurados por la Policía de Monterrey?

Además del arma, los elementos encontraron tres bolsas de plástico transparente que contenían una hierba verde con características similares a la mariguana, motivo por el cual se procedió a su detención. El hombre fue identificado como Fabián Esteban F., de 35 años de edad, originario del estado de Veracruz.

Operativo forma parte de la estrategia Escudo

Las autoridades señalaron que estas acciones se desarrollan dentro de la estrategia Escudo, implementada por la administración municipal con el objetivo de reforzar la seguridad, prevenir delitos y mantener presencia policial en zonas habitacionales.

Este esquema contempla patrullajes constantes, revisión de conductas de riesgo y atención inmediata a reportes ciudadanos.

Tras su aseguramiento, el hombre fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición de las autoridades competentes para el seguimiento legal correspondiente y la determinación de su situación jurídica.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho que represente un riesgo a la seguridad pública a través de los canales oficiales.