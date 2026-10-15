Detienen a venezolanos con tarjetas bancarias y droga en Madero

Las autoridades investigan si los hombres estarían relacionados con presuntos robos mediante el intercambio de tarjetas bancarias en cajeros automáticos

Dos hombres originarios de Venezuela fueron detenidos en el centro de Monterrey, luego de que policías municipales les encontraran 35 tarjetas bancarias de distintas instituciones y siete envoltorios con hierba verde con características similares a la mariguana.

La detención ocurrió en el cruce de las calles Mariano Jiménez y Madero, cuando los oficiales detectaron un automóvil Mercedes-Benz blanco que circulaba a exceso de velocidad y estuvo a punto de impactar la unidad policiaca.

Los detenidos fueron identificados como Leonardo Javier “N”, de 47 años, y Dany Enrique “N”, de 41. De acuerdo con el reporte policial, ambos reaccionaron de manera agresiva cuando los uniformados les marcaron el alto, por lo que posteriormente se realizó una revisión en la que encontraron las tarjetas y los envoltorios.

Las autoridades investigan si los hombres estarían relacionados con presuntos robos mediante el intercambio de tarjetas bancarias en cajeros automáticos.

Como antecedente, la Policía de Monterrey señaló un caso ocurrido el pasado 4 de octubre en una sucursal bancaria, ubicada en el cruce de Juárez y Modesto Arreola, donde presuntamente se obtuvo dinero de manera ilícita mediante este método.

Tanto los detenidos como los objetos asegurados y el vehículo quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán la procedencia de las tarjetas y si existe relación con otros hechos delictivos.