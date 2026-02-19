Detienen a venezolano con motocicleta sin placas en Monterrey

Los efectivos municipales lo interceptaron al observar que la moto no portaba luces ni placas de circulación; el sujeto no pudo comprobar ser el dueño

Cuando viajaba a bordo de una motocicleta sin placas, un venezolano fue detenido por policías de Monterrey.

La detención de Alexander, de 29 años de edad, se llevó a cabo en el cruce de las calles Villagrán y Miguel Domínguez.

Los efectivos municipales lo interceptaron en este cruce de calles al observar que la moto no portaba luces ni placas de circulación.

Al investigar la procedencia del vehículo, el detenido señaló no tener la papelería de la misma.

Debido a lo anterior, el sujeto, originario de Venezuela, fue trasladado a las instalaciones de esa corporación.

El inculpado fue puesto a disposición del Ministerio Público.