Detienen a venezolano con camioneta robada en Centro de Monterrey

Policía de Monterrey realizaba labores de vigilancia cuando observaron a una camioneta circulando en sentido contrario sobre la avenida Madero.

Policías de Monterrey lograron la captura de un hombre en el centro de la ciudad, que iba manejando una camioneta que presuntamente había robado minutos antes.

El presunto fue identificado como Ernesto José V., de 49 años de edad, quien fue detenido en el cruce de las calles Dr. Coss y Reforma, a las 5 de la madrugada de este jueves. Trascendió que el sujeto detenido era venezolano.

Elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de vigilancia cuando observaron a una camioneta Van de color blanco, con placas NVG9677, cuyo conductor circulaba en sentido contrario sobre la avenida Madero.

Precisamente en ese momento, un ciudadano pidió el apoyo a los oficiales y les señaló a la camioneta que iba pasando y les pidió detener al conductor, ya que ese vehículo había sido robado minutos antes.

Al darle alcance al presunto ladrón y solicitarle los documentos del vehículo, dijo no tenerlos.

El ciudadano que había pedido la ayuda policiaca explicó que la camioneta pertenece a la empresa donde trabaja y que estaba estacionada sobre la avenida Madero, de donde el ahora detenido se la llevó.

Estas acciones de los oficiales forman parte de la estrategia Escudo, que implementa la actual administración municipal, para dar mayor seguridad a los ciudadanos y disminuir los delitos.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedó a disposición del Ministerio Público.