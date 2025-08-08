Detienen a venezolano con 33 tarjetas bancarias robadas

El arresto se registró en un banco ubicado en el cruce de Zaragoza y Morelos, en el centro de Monterrey, luego de una alerta a oficiales por conducta sospechosa

Un hombre originario de Venezuela fue detenido por elementos de la Policía de Monterrey tras ser sorprendido con 33 tarjetas de crédito y débito, presuntamente robadas a clientes en cajeros automáticos del centro de la ciudad.

El arresto de Arlen Enrique G., de 50 años de edad, ocurrió en un banco ubicado en el cruce de Zaragoza y Morelos, luego de que personal del C4 alertara a los oficiales sobre una conducta sospechosa en un banco.

Según el reporte, un empleado del banco observó al hombre a través de las cámaras de seguridad mientras manipulaba el cajero automático, utilizando diversas tarjetas sin realizar retiros. Además, se le notó atento a los movimientos de otros usuarios.

El mismo trabajador relató que el Arlen ingresó posteriormente a la sucursal para revisar fotografías de personas boletinadas como “desplazadores” de tarjetas, es decir, individuos que se dedican a robar plásticos bancarios y obtener los NIP para disponer del dinero.

Fue en ese momento que el empleado lo identificó como uno de los señalados, por lo que solicitó la intervención de la policía. Al ser inspeccionado, los oficiales le encontraron en una bolsa tipo cartera un total de 33 tarjetas bancarias de distintas instituciones, sin que pudiera justificar su procedencia.

El detenido fue trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey y puesto a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación legal,