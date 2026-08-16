Detienen a uno por auto con dos cuerpos en Monterrey

Francisco “N”, internado en un penal estatal, sumó una orden de aprehensión por abandonar el auto con dos cadáveres en Ruiz Cortines.

Un hombre de 46 años fue detenido mediante una orden de aprehensión por su presunta participación en delitos vinculados con la desaparición de personas, luego de ser relacionado con el abandono de un vehículo donde fueron localizados los cuerpos sin vida de dos hombres en Monterrey.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones cumplimentaron la orden de aprehensión contra Francisco “N”, quien ya se encontraba internado en un Centro de Reinserción Social estatal por otro motivo.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de agosto, cuando un automóvil Honda City, color blanco y con placas de Nuevo León, fue abandonado sobre la avenida Ruiz Cortines, a la altura de la colonia Bella Vista, en Monterrey.

De acuerdo con las investigaciones, el ahora detenido habría dejado el vehículo en ese punto y posteriormente se alejó del lugar.

Al realizar las indagatorias, las autoridades localizaron en el interior de la cajuela los cuerpos sin vida de dos hombres adultos, quienes hasta el momento no han sido identificados.

La Fiscalía señaló que presuntamente el vehículo habría sido utilizado para ocultar los cuerpos y dificultar tanto su localización como la identificación del responsable y del lugar donde se habría cometido el homicidio.

Francisco “N” quedó internado en el mismo Centro de Reinserción Social y a disposición de un juez de control y de juicio oral penal de Nuevo León, quien determinará su situación jurídica.