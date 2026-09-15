Detienen a una persona tras operativo en Linares

Agentes ministeriales ejecutaron una orden de aprehensión sobre la carretera Nacional, donde policías de Hualahuises apoyaron en la movilización

Una intensa movilización policiaca y de agentes ministeriales se registró en la carretera nacional terminando con la detención de una persona en Linares.

De acuerdo a una fuente policiaca ligada a las investigaciones señaló que inició el municipio de Linares Cuando agentes ministeriales se disponían a ejecutar una orden de aprehensión.

La persona se desplazaba por la carretera nacional en dirección de Linares a Monterrey.

En el lugar se encontraba montado un operativo preventivo contra accidentes viales por policías de Hualahuises saliendo en dirección a Montemorelos.

Fueron alertados los elementos uniformados que se encontraban en el operativo preventivo y se retornaron en dirección a Linares.

El hombre fue interceptado y posteriormente retenido por agentes ministeriales y el hombre se entregó.

Al momento de la intensa movilización y la detención de la persona no se dieron a conocer los motivos del operativo ni la identidad del hombre detenido.